Manifestantes esperam público maior que do feriado neste final de semana

Durante a tarde desta sexta-feira (4), centenas de pessoas ainda protestam em frente a CMO (Comando Militar do Oeste) e a expectativa é que neste final de semana compareça mais público do que no último feriado de quarta-feira (2). Preliminarmente, alguns apoiadores esperam que domingo seja o último dia de manifestação.

Com reforços de banheiros químicos, hoje os manifestantes liberaram a Avenida Duque de Caxias para o tráfego de veículos, nos dois sentidos, e se concentram principalmente no canteiro da base do Exército Militar Brasileiro.

Quem decidir passar pela região, pode aproveitar para comprar itens da seleção brasileira, como camisetas e faixas, com os vendedores ambulantes espalhados. Além disso, a população deve tomar cuidado com o clima seco e ensolarado esperado para os próximos dias.

Assim como foi no Dia de Finados, a Polícia Militar e o Detran devem reforçar a segurança no local neste próximo sábado e domingo.

Rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que todas as rodovias federais estão desbloqueadas no início da tarde de hoje (4), mas há registro de 13 interdições, onde o fluxo está “parcialmente impedido”.

Até o momento, 962 manifestações foram desfeitas, conforme informado pela PRF nas redes sociais. Das 13 interdições parciais, quatro estão localizadas no Pará; e quatro em Mato Grosso. Há, ainda três pontos de interdições em Rondônia; um no Amazonas e um no Mato Grosso do Sul. Acesse também: Comércio e serviços alavancam de 4% a 5% o PIB de Campo Grande

Com informações do repórter Marcos Maluf