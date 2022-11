Agenda de novembro de atendimentos do projeto Cassems Itinerante

Os atendimentos presenciais serão realizados em nove municípios do interior de Mato Grosso do Sul

A agenda de outubro do projeto “Cassems Itinerante” – que faz parte das ações de prevenção promovidas pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) iniciou nesta terça-feira (01), levando atendimento em pediatria para beneficiários do município de Jardim.

Na sexta-feira (04), é a vez dos beneficiários das cidades de Três Lagoas e Ponta Porã receberem profissionais da área da psiquiatria. Já no sábado (05), os atendimentos chegam até os municípios de Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina.

Ao longo do mês, o projeto Cassems Itinerante irá contemplar beneficiários das cidades de: Dourados, Aquidauana, Coxim e Naviraí. E serão oferecidos os atendimentos em endocrinologia, psiquiatria, dermatologia, pediatria, cardiologia, neurologia, ginecologia e geriatria.

O Cassems Itinerante possibilita aos beneficiários das cidades do interior do estado acesso ao atendimento realizado por profissionais especialistas de Campo Grande. Em agosto deste ano, o programa de prevenção Cassems Itinerante completou nove anos de atividades, e chegou à marca de mais de 52 mil atendimentos em todo o Estado.

Somente no primeiro semestre de 2022, já foram realizados 3.546 atendimentos em nove especialidades (psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, reumatologia, cardiologia, geriatria, neurologia e pediatria), em municípios como: Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Confira abaixo a agenda do mês:

Corumbá

Endocrinologista Lara Leite Rubio – sábado (05);

Psiquiatra Fernando de Souza Mazer – quinta-feira (10) e sexta-feira (11);

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – sexta-feira (25) e sábado (26);

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – sábado (26);

Três Lagoas

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – sexta-feira (04) e sábado (05);

Dermatologista Pedro de Freitas Silva Torraca – sábado (05);

Reumatologista Leonardo Perera Won Muhlen – sexta-feira (25);

Dermatologista Pedro de Freitas Silva Torraca – sábado (26);

Ponta Porã

Psiquiatra Rubens Guilherme – sexta-feira (04) e sábado (05);

Jardim

Dermatologista Jéssica Maksoud Oliveira – segunda-feira (07);

Pediatra Heidy Favaro Nakashima Botelho – terça-feira (08);

Cardiologista Alexandre Henrique Zangari – quarta-feira (09);

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – sexta-feira (11);

Neurologista Tatiane Novaes Dantas – sábado (12);

Ginecologista Karina Rosa Rolim Zucareli – sábado (12);

Pediatria Larissa Naiara Balbino Fernandes – quarta-feira (16);

Endocrinologista Lídia Maria Gonçalves – sexta-feira (18);

Pediatra Ana Laura Cremonin – quarta-feira (23);

Geriatra Natalia Della Roveri Rodrigues – sábado (26);

Dourados

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – sábado (12);

Psiquiatra João Gabriel D’Osualdo – sábado (12);

Endocrinologista Lídia Maria Gonçalves – sábado (19);

Aquidauana

Dermatologista Gerson Pequeno D´Império – segunda-feira (07);

Psiquiatra Rubens Guilherme – sábado (19);

Coxim

Psiquiatra Leonardo Fabrício Gomes Soares – sábado (19);

Endocrinologista Ana Carolina Wanderley Xavier – sábado (26);

Nova Andradina

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – sábado (05);

Naviraí

Endocrinologista Lara Leite Rubio – sábado (26);