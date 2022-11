PRF aciona AGU para que Justiça libere rodovias bloqueadas após eleições

Para garantir a livre circulação nas rodovias federais que estão bloqueadas por caminhoneiros, a PRF (Polícia rodoviária Federal) acionou a AGU (Advocacia-Geral da União), para propor que as vias sejam liberadas em todo o território nacional.

“É importante destacar que a PRF já acionou a Advocacia Geral da União (AGU) em todos os Estados onde foram identificados pontos de bloqueio, para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras”, informa nota de esclarecimento, divulgada nas redes sociais da corporação.

O interdito proibitório é um procedimento judicial utilizado para fazer cessar a ameaça ao exercício da posse de alguém.

Em uma rede social, a PRF diz que tenta dialogar com os manifestantes desde a noite de domingo (31) quando os bloqueios tiveram início.

“Por fim, a PRF encontra-se em todos os locais identificados com efetivo mobilizado nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, viabilizando-se o escoamento da produção, assim com o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição”, diz o comunicado.

No estado, com maioria de votos registrados para o atual presidente e ex-candidato a reeleição Jair Messias Bolsonaro, as interdições começaram logo após o anúncio da vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), contestam o resultado das urnas eletrônicas.

Nesta segunda-feira (31), vários trechos estão bloqueados, inclusive dentro do perímetro urbano de Campo Grande, como na saída para Cuiabá. Esses locais estão sendo monitorados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PMR (Polícia Militar Rodoviária), que controlam o trânsito e afirmam que as manifestações seguem pacificas.