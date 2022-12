Juari assume cadeira na Câmara com ida de Beto Pereira para governo

Rayani Santa Cruz

O vereador de Campo Grande Professor Juari, (PSDB) primeiro suplente ao cargo de deputado federal, assumirá a cadeira, caso o deputado Beto Pereira (PSDB), seja de fato indicado para comandar a Sedhast (Secretaria de Estado de Direito Humanos, Assistência Social e Trabalho), sob comando do governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB). Ao jornal O Estado, Juari pontuou que não existe nada oficial, mas que, se for acionado pelo partido, está apto a assumir o cargo, inclusive com pautas de defesa aos professores.

Conforme já divulgado, a articulação do ninho tucano se dá nos bastidores, e até o momento não há confirmação oficial sobre o nome de Beto Pereira para o secretariado, porém a liderança tucana intenciona que Beto fique mais próximo da população para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, em 2024. No jogo de xadrez, o Professor Juari, que está como primeiro suplente do PSDB com 20.634 votos, disse ao jornal O Estado que, se o partido assim o fizer, está preparado. “Se isso acontecer, eu, como primeiro suplente, assumiria com muita satisfação em representar o Beto Pereira, que é um dos maiores

parlamentares do Brasil.”.

Como professor, ele indica que defenderá pautas da educação, caso assuma o cargo. “O grande problema da educação

está em âmbito nacional. Se a gente tiver uma política de valorização dos professores, e dos administrativos e principalmente educação voltada para inovação tecnológica para que nossos alunos das escolas públicas tenham chance de concorrer com os das escolas privadas, com certeza eu estarei fazendo em prol da educação.”

Além de Beto Pereira, pelo PSDB, foram eleitos Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende. Ambos já ocuparam secretarias em governos. Dagoberto foi secretário de Justiça no governo de Zeca do PT, e Geraldo Resende, secretário de Saúde, desenvolvendo um trabalho reconhecido durante a duração pandemia da COVID-19.

Pela bancada de Mato Grosso do Sul na Câmara, ainda foram eleitos Vander Loubet (PT), Camila Jara (PT), Rodolfo Nogueira (PL), Marcos Pollon (PL) e Dr. Luiz Ovando (PP).



