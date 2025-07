Frio intenso coloca Amambai e Maracaju entre as cidades mais geladas do Brasil

O frio rigoroso que atingiu Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (18) colocou duas cidades do estado entre as mais frias do Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Amambai registrou 2°C e garantiu o 2º lugar no ranking nacional de temperaturas mínimas. Já Maracaju, com 3,4°C, ficou empatada em 4º lugar.

Além das duas líderes do frio no MS, outros municípios também figuram entre os mais gelados do país. Sete Quedas marcou 4°C, ocupando a 11ª colocação, e Rio Brilhante teve mínima de 4,2°C, em 13º lugar. Dourados, com 5,4°C, apareceu na 26ª posição, enquanto Porto Murtinho, com 5,6°C, ficou em 29º. A cidade mais fria do país, no entanto, foi São Joaquim, em Santa Catarina, que registrou mínima de 0,9°C.

Apesar do frio extremo na sexta-feira, os termômetros começaram a subir neste sábado (19) em Amambai. A cidade, distante 338 km de Campo Grande, deve ter máxima de 24°C e mínima de 7°C. Até terça-feira (22), os dias voltam a ser mais quentes, com máximas previstas de até 32°C, embora as mínimas ainda fiquem próximas dos 16°C.

Em Maracaju, a previsão para hoje é de mínima de 9°C e máxima de 26°C. A cidade deve ter variação de umidade relativa do ar entre 90% e 20% nos próximos dias, com aquecimento gradual até atingir 33°C no meio da semana.

Já Dourados continua enfrentando frio e seca. O município está há 32 dias sem chuvas expressivas e teve mínima de 5,3°C na sexta-feira, conforme o Guia Embrapa, que ficou fora do ar neste sábado devido a problemas técnicos. A previsão indica aumento de temperatura nos próximos dias: 8°C a 25°C neste sábado, 13°C a 28°C no domingo e 15°C a 31°C na segunda-feira (21).

A seca intensa acende o alerta para os riscos à saúde e de incêndios. A Defesa Civil orienta a população a beber bastante água, evitar exercícios intensos nos períodos mais quentes do dia e reduzir a exposição ao sol.

MS deve registrar calor no domingo

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), neste domingo (20) o calor retorna com mais força ao Mato Grosso do Sul. As regiões norte, pantaneira e sudoeste podem registrar máximas de até 33°C. No sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 10°C e 15°C, com máximas de 25°C a 29°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem marcar entre 12°C e 15°C nas mínimas e 28°C a 33°C nas máximas. Em Campo Grande, a previsão é de mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de 28°C a 30°C.

Mesmo com a elevação das temperaturas, o tempo seco deve persistir, mantendo o estado em alerta para os cuidados com a saúde e prevenção de queimadas.

