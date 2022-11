Tatu-canastra que quase derrubou casa escavando buraco é capturado e solto

Após uma saga de três dias e uma casa quase derrubada, um tatu-canastra de mais de 40 kg foi capturado pela PMA. Segundo informações, Policiais Militares Ambientais de Cassilândia foram acionados no início da tarde de quarta-feira (23) pelo morador e funcionário de um sítio próximo a rodovida MS 306. O homem de 65 anos notificou que um tatu teria entrado embaixo da sua casa e estava escavando o solo. O funcionário afirmou que se o tatu continuasse a cavar, a estrutura da sua casa seria colocada em risco.

A equipe então se deslocou até o local no mesmo dia (23) e começou a saga para tentar capturar o tatu. A primeira ideia foi jogar um pouco de água no buraco para que o animal saísse, mas não deu certo e o bichinho continou a escavar. A PMA achou melhor trocar de plano, então a segunda ideia foi colocar uma armadilha na abertura do buraco, já que o animal poderia sair de noite devido seus hábitos noturnos. Essa opção também não deu certo, já que o espertinho encheu a armadilha com a terra que saía da sua própria escavação.

A equipe retornou até o local no dia seguinte (24), desobstruiram a entrada do buraco, retiraram a armadilha e colocaram dois cambões (petrechos de captura de animais), que assim que o bicho saísse, eles o capturariam pelas patas. Novamente, não tiveram sorte.

No último dia dessa saga (25), a PMA voltou até o local pela manhã com a solução que daria certo: quebrar o contrapiso da casa e escavar de encontro com o tatu. Dessa vez o bichano não conseguiu escapar e foi capturado, com o uso de cambões, e colocado em uma caixa de contenção.

Como não apresentava ferimentos, o animal de mais de 40 kg acabou sendo solto em uma área de vegetação, distante do perímetro urbano e de residências de propriedades rurais.

