Semana começa com alerta de chuvas, mas sol deve predominar em Mato Grosso do Sul

Apesar do alerta de chuvas intensas válido para esta segunda-feira (16), a semana será marcada pelo predomínio do sol e temperaturas agradáveis em Campo Grande e em boa parte do Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para dias secos, céu parcialmente nublado e variações térmicas entre 16°C e 30°C até a próxima sexta-feira.

Nesta segunda, o Inmet emitiu alerta amarelo para chuvas intensas na capital e outras regiões do Estado. O aviso prevê precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia e rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, com validade até as 22h59. O instituto recomenda cuidados com possíveis quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é evitar se abrigar sob árvores e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período.

Já a partir de terça-feira (17), o tempo deve estabilizar em Campo Grande, com sol predominante, poucas nuvens e temperaturas máximas entre 26°C e 30°C. As mínimas, por sua vez, devem cair gradualmente, chegando aos 16°C até o fim da semana.

Quarta e quinta-feira devem ser dias ensolarados, com pouca variação térmica e umidade relativa do ar em níveis baixos, o que exige atenção para hidratação. Na sexta-feira (21), uma leve queda na temperatura máxima — prevista em 26°C — indica um início de fim de semana mais ameno na capital.

Em Dourados, o céu deve permanecer aberto a ensolarado nesta segunda, com variação térmica entre 18°C e 29°C. A cidade também está sob o mesmo alerta de chuva e ventos intensos ao longo do dia.

Três Lagoas terá predomínio do sol durante boa parte do tempo, com mínima em torno de 20°C e máxima de 30°C. O alerta de chuvas intensas também é válido para o município, entre 9h e 21h desta segunda.

Em Corumbá, o céu deve variar de claro a parcialmente nublado, com mínimas de 24°C e máximas que podem atingir os 33°C à tarde. Coxim também registra clima quente, com alternância entre nebulosidade e sol forte. As temperaturas ficam entre 18°C e 33°C.

A semana começa com instabilidade, mas a tendência é de que o tempo firme se consolide, garantindo dias de sol e clima seco para grande parte do Estado.

