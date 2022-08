Capital recebe etapa estadual da Olimpíada de Robótica

No próximo final de semana acontece em Campo Grande a etapa estadual da OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica). A disputa acontece no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco nos dias 26 e 27 de agosto, com entrada gratuita.

As equipes são formadas por estudantes do ensino fundamental e médio. A ideia é que eles montem e programem robôs capazes de realizar, em um ambiente simulado, o resgate de vítimas em um cenário de desastre. Essa etapa faz parte da modalidade prática da olimpíada que tem como um total, 40 equipes de Campo Grande e outros nove municípios sul-mato-grossenses, além de quatro equipes de fora do Estado.

Serão times divididos em três níveis de conhecimento prático. Os melhores classificados na etapa estadual garantem vaga na final nacional, que será realizada de 17 a 22 de outubro, em São Bernardo do Campo (SP). Em todo o Brasil, mais de 5 mil alunos participam da modalidade.

Prova – A missão desta modalidade é realizar o resgate de vítimas de uma situação de desastre utilizando robôs virtuais em um ambiente simulado. O robô virtual deve ser ágil para superar períodos difíceis (redutores de velocidade); transpor caminhos onde a linha não pode ser reconhecida (“gaps” na linha); desviar de elementos desconhecidos (obstáculos), retornar um percurso sem saída (beco sem saída); e subir níveis e descer níveis (rampas e gangorras) para conseguir salvar as vítima (representadas por esferas pratas e pretas), transportando-as para uma região segura (área de resgate).

A Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul irá participar com as seguintes equipes: MegaMentes (Dourados), TechVikings (Naviraí), Tupinambótica (Corumbá), TupiTech (Corumbá) e Capitech (Campo Grande).

Serviço:

Etapa Estadual – Modalidade Prática da Olimpíada Brasileira de Robótica

Quando: sexta-feira (26/08) e sábado (27/08), das 8h00 às 18h00

Local: Centro de Convenções e Exposições Albano Franco

Endereço: Avenida Mato Grosso, 5017 – bairro Carandá Bosque

Entrada gratuita

*Com informações Assessoria Fiems/Sesi