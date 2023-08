Neymar deixa top 10 de atletas mais bem pagos do mundo após 5 anos; veja

Neymar não está entre os dez atletas mais bem pagos do planeta pela primeira vez desde 2018, segundo a revista Forbes. O atacante brasileiro ficou em 12º na edição deste ano, que estimou a receita dos principais esportistas do mundo nos últimos 12 meses. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé puxam a lista.

Neymar ganhou R$ 422 milhões no período, mas caiu nove posições no ranking -foram R$ 248 mi em salários e bônus, e R$ 174 por sua atuação fora das quatro linhas. Ele foi o quarto da lista em 2022, atrás somente de Messi, LeBron James e CR7.

O jogador de 31 anos recebeu R$ 50 milhões a menos do que no ano passado. A queda no valor se deu na quantia correspondente ao campo, que foi R$ 99 milhões menor em comparação à de 2022, já que ele ganhou R$ 49 mi a mais com seus patrocínios e negócios.

A última vez que Neymar não figurou entre no top 10 da lista foi em 2017, quando estava em 18º. A sua melhor colocação veio em 2019, quando entrou no ‘pódio’, em terceiro.

Posições de Neymar nos rankings da Forbes:

2023: 13º

2022: 4º

2021: 6º

2020: 4º

2019: 3º

2018: 5º

2017: 18º

Lista de 2023:

Cristiano Ronaldo (futebol): R$ 675 milhões

Lionel Messi (futebol): R$ 645 milhões

Kylian Mbappé (futebol): R$ 595 milhões

LeBron James (NBA): R$ 593 milhões

Canelo Alvarez (boxe): R$ 546 milhões

Dustin Johnson (golfe): R$ 531 milhões

Phil Mickelson (golfe): R$ 526 milhões

Stephen Curry (NBA): R$ 498 milhões

Roger Federer (tênis): R$ 472 milhões

Kevin Durant (NBA): R$ 442 milhões

Giannis Antetokounmpo: (NBA) R$ 434 milhões

Neymar (futebol): R$ 422 milhões

Com informações da Folhapress.