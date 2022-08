Willian alega estresse, ameaças e vai pedir rescisão

Corinthians e Willian devem encaminhar nesta quarta-feira (10) uma rescisão de contrato. O jogador já havia comunicado o clube que quer sair porque a família não se adaptou à vida no Brasil e se sente insegura. As partes ainda conversam sobre a melhor forma de encerrar a segunda passagem do camisa 10 pelo time alvinegro.

A reportagem apurou que o principal fator na decisão de Willian de deixar o clube foi o estresse sobre a família. A maioria do ciclo íntimo do jogador não se readaptou à volta ao Brasil, principalmente por causa de ameaças de morte sofridas no início de junho.

A mulher do jogador teve problemas médicos por causa da tensão, as filhas têm tido dificuldade para estudar, e as ameaças e xingamentos se tornaram a gota d’água.

Nesta terça-feira(9), depois da eliminação na Libertadores para o Flamengo, o presidente do Corinthians admitiu publicamente a possibilidade de perder Willian.

“Queremos resolver tudo o mais rápido possível para seguir o caminho do Corinthians”, falou Duílio Monteiro Alves na ocasião. Os detalhes da rescisão ainda são mantidos sob sigilo.

A decisão de Willian tem mais a ver com a vida pessoal do que o desempenho esportivo no Corinthians. Internamente, no entanto, o clube tem outro problema para resolver: parte dos jogadores se incomoda com alguns pontos centrais do trabalho do Vítor Pereira. A diretoria, por outro lado, mantém suporte irrestrito ao técnico.

A iminente saída de Willian coincide com a semana mais decisiva da temporada do Corinthians. O time vem de eliminação da Libertadores e tem pela frente mais dois jogos de grande importância; um duelo de líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro no clássico contra o Palmeiras, no sábado (13), e dias depois a volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Ambos os jogos são na Neo Química Arena.

