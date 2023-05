Los Angeles: Criança estava na frente e não morreu por sorte, diz delegada

A execução de Jairo Lourenço, 23, no início da tarde desta quarta-feira (24), foi motivada por um acerto de contas relacionado a drogas, segundo a delegada da Polícia Civil Joice Ramos. De acordo com ela, havia bastante drogas na casa onde estavam as vítimas, além de R$ 9500 mil em espécie.

“Assistimos às imagens e vimos as vítimas consumindo e manuseando drogas. No momento do crime, havia uma criança de 5 anos, filha de Jairo. Na hora que os tiros foram disparados, ela estava na linha de frente. Ela não foi atingida por sorte ou porque o autor não quis matá-la”, revela a delegada da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Além do irmão, cunhada e esposa de Jairo, havia um quinto elemento que fugiu pulando pelos muros. Ele tentou levar a droga junto, mas não conseguiu. Todos os homens envolvidos possuem antecedentes criminais.

Ainda conforme a delegada, forma apreendidos 5 ou 6 pacotes de cocaína, além de um saco maior de maconha. “No vídeo, dá a impressão que teve troca de tiros, mas não temos certeza e não encontramos armas na residência.”

Inconformada

A mãe de Jairo, Eliane Lourenço, 42, foi informada pela nora que seu filho havia sido morto. “Já haviam tentado matar o meu outro filho mais, duas vezes, há cerca de 2 meses.”

Ela explica que a família possui uma rixa com um chefe da biqueira da região do bairro Jardim Tijuca, o mesmo que ela aponta como responsável pelo assassinato de seu filho mais velho, há três anos.

“O dono da biqueira acha que é o dono do mundo, ninguém pode abrir comercio, nem nada. Me sinto em um pesadelo, não saio mais na rua. Ainda tenho um filho caçula, mas a polícia não resolve o nosso caso nunca”, desabafa.

O caso

Morreu a tiros por volta de 12h, desta quarta-feira (24), Jairo Lourenço, 23, enquanto seu irmão e cunhada foram baleados por suspeitos a bordo de um Hyundai HB20, branco, na Rua José Maurício, região do Bairro Jardim Los Angeles, sul de Campo Grande. Acesse também: Número de infratores internados em Uneis se aproxima de 100

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba