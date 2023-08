Número de infratores internados em Uneis se aproxima de 100

De acordo com a Sejusp/ MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), atualmente, são 89 menores infratores internados nas quatro Uneis (Unidades Educacionais de Internação) de Campo Grande, entre eles, está o adolescente de 15 anos que invadiu uma escola na região central de Campo Grande com quatro facas e um machete na última quinta-feira (18) e feriu a mãe de um aluno, que estava na secretaria.

A Sejusp ainda informou que a maior causa dessas internações é ato infracional análogo ao crime de roubo, seguido de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e ato infracional análogo a crimes contra a vida, respectivamente. “Atualmente, são 58 infratores na Unei Dom Bosco, 20 na Unei Novo Caminho, 7 na Unei Tuiuiú e 4 na Unei Estrela do Amanhã”, ressaltou.

Conforme o advogado Guilherme Cury, que representa o adolescente que provocou o ataque na escola, o jovem ficará internado em uma Unei (Unidade Educacional de Internação) de Campo Grande até que sejam realizados todos os trâmites da investigação. O jovem responderá pelo ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. “Ele escolheu a vítima de maneira aleatória e existe a possibilidade de que tenha feito isso por ter sido vítima de abuso sexual quando estudava na instituição, mas isso será investigado”, explicou a defesa.

Cabe ressaltar que, segundo informações divulgadas no site da Sejusp, a SAS (Superintendência de Assistência Socioeducativa), está diretamente ligada à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e tem a função de coordenar a implantação e a implementação de políticas voltadas ao atendimento de adolescentes em conflito com as leis, no âmbito das Unidades Educacionais de Internação.

“Entre as ações da SAS estão a viabilização de tratamento adequado para reintegrar os internos das Uneis ao convívio social, por meio de programas, projetos e atividades preventivas e de tratamento, elaborar, desenvolver e estimular programas de atendimento dos aspectos pessoais, sociais, familiares e profissionais do adolescente, promover eventos de capacitação para o constante aperfeiçoamento dos servidores, considerando as diretrizes contidas no Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo)”, afirmou.

Relembre

No início da tarde da última quinta-feira (18), a mãe de um aluno que deixava o filho na escola municipal Bernardo Franco Baís, levou uma facada, na entrada da instituição, quando um ex-aluno invadiu o local. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande e recebeu alta, no dia seguinte. O jovem não feriu mais ninguém, porque foi contido por um professor e um agente patrimonial, que estavam no local.

Os secretários municipais de Educação e Segurança estiveram na instituição, algum tempo depois do acontecimento e afirmaram que uma tragédia foi evitada. Conforme o titular da Semed (Secretaria Municipal de Educação), Lucas Bitencourt, o aluno não tinha nenhuma ocorrência registrada em ata e, por isso, a motivação do crime será investigada.

Já o titular da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Anderson Gonzaga, confirmou que foram apreendidas quatro facas e um machete com o adolescente e que tudo foi encaminhado para a Polícia Civil. O secretário relatou ainda que o ataque seria direcionado a alguns alunos, mas os nomes e o motivo ainda serão levantados.

