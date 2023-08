Vídeo: Homem desce do carro e atira em três pessoas no Los Angeles

Morreu a tiros por volta de 12h, desta quarta-feira (24), Jairo Lourenço, 23, enquanto seu irmão e cunhada foram baleados por suspeitos a bordo de um Hyundai HB20, branco, na Rua José Maurício, região do Bairro Jardim Los Angeles, sul de Campo Grande.

Segundo imagens de câmera de segurança, o veículo estacionou por um instante e um homem encapuzado desceu do carro, em seguida foram ouvidos mais de 20 disparos de tiros, conforme testemunhas. Jairo morreu no portão da residência, enquanto a mulher foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o homem ferido foi internado no Hospital da Santa Casa.

Os três alvos saíram para comprar carne, quando retornaram para casa foram surpreendidos pelos criminosos que estavam em frente da residência. Existe a suspeita de que o rapaz apenas baleado, seria líder do tráfico na região. Além disso, um irmão deles já foi morto no ano passado.

A perícia técnica, funerária, estão no local realizando os primeiros levantamentos. O Batalhão de Choque da Polícia Militar, o Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), junto com o GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil estiveram no endereço. Acesse também: Filhotes são abandonados em frente à casa e Decat alerta para prática criminosa

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba