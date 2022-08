Com show de Bruninho e Davi, festa ‘MotoShow’ começa hoje em Três Lagoas

A famosa festa “MotoShow”, começa hoje (12) em Três Lagoas, município que fica a 334 quilômetro de Campo Grande, após dois anos sem ser realizada em decorrência da pandemia. A entrada será gratuita e contará com show da dupla Bruninho e Davi e outras cincos bandas, além de apresentação de manobras com motocicletas.

A solenidade de abertura irá ocorrer a partir das 18h e além da atração principal Bruninho e Davi, também irão se apresentar as bandas Tritono, Mãe Joana, Seu Feijão, Calibrados e Hight Voltage e na pista de manobras Wheeling Domínio Vertical.

No sábado (13) os portões estarão abertos a partir das 10h e o valor da entrada será de R$ 30. As bandas a se apresentar serão Capivara Voadoras, Filhos de Gaia, Muchileiros, Franz, Stone Crow, Physco Queen e DJ Pereira Mix e mais uma apresentação da equipe Wheeling Domínio Vertical, na pista de manobras.

Encerrando a festa, no domingo (14), será realizado, a partir das 11h, a tradicional Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, com valor de R$ 80,00 e show da banda MD6.

Com informações de Prefeitura de Três Lagoas

Leia mais: Nesta sexta, Arráia da UFMS terá show de Henrique e Diego

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.