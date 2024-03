Palestra sobre breaking dance olímpico com presidente nacional da modalidade acontecerá hoje no MIS

Todos os interessados no ramo do breaking são convidados, incluindo atletas, dançarinos, professores, estudantes e entusiastas do esporte. A entrada é gratuita e irá promover um bate papo sobre o tema

Hoje (8), às 19h, acontece a palestra “Breaking como Esporte Olímpico” no Museu da Imagem do Som (MIS), ministrada pelo presidente do Conselho Nacional de Dança Desportiva,Patric Tebald que desembarca na capital para falar sobre o assunto.

A entrada é gratuita, sendo um encontro promovido pela Federação de Breaking de MS para aproximar atletas/artistas do Estado junto ao CNDD. Entidade essa que é reconhecida oficialmente como a responsável nacional pelo Breaking Olímpico no Brasil, incluindo a gestão da primeira seleção da modalidade que irá disputar nos Jogos de Paris (2024).

A expectativ é reunir atletas de pelo menos nove cidades (Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Nova Andradina, Dourados, Ponta Porã, Rio Bilhante, Maracaju e Rochedo), que totalizam cerca de 20 crews (grupos de breaking compostos por b.boys e/ou b.girls).

A palestra abordará o crescimento global do breaking como uma forma de expressão cultural e como esporte competitivo. O presidente do CNDD, Patric Tebaldi, destacará o breaking enquanto esporte nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, ano de 2018, e sua próxima estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Algo similar que ocorreu com outras duas modalidades esportivas em 2021: Skate e Surf.

Para Tebaldi, agendas como essa no MS é uma chance única, pois mais do que o diálogo com o público permite conhecer de perto os gargalos existentes no interior do Brasil, principalmente, quanto a prática da atividade esportiva e artística.

“Por conta das agendas do CNDD, não digo que viagens assim é algo que acontece com a frequência que gostaríamos. Contudo, surgindo a oportunidade, claro, o Conselho busca estar presente pelos estados, especialmente, os do interior do País porque aí a gente consegue fazer uma ação mais específica nesse sentido junto aos estados e às cidades”, enfatiza o gestor que tem nas mídias e nos atletas olímpicos grandes aliados na disseminação de conhecimento. “Temos nos atletas, que moram em cidades mais interioranas, nossas peças-chaves e com isso eles levam a informação de uma forma mais qualificada, com uma linguagem facilitada. São ações que nos ajudam mais.”

“Os participantes terão a oportunidade de aprender sobre o processo de reconhecimento do breaking como esporte olímpico, os critérios de competição, os desafios enfrentados pela comunidade de breaking e as oportunidades futuras para atletas e entusiastas do esporte”, explica o presidente da Federação de Breaking de MS, Sula Maecawa, que vê na palestra uma janela de oportunidade para “facilitar o diálogo entre os atletas e praticantes do breaking junto ao Conselho.”

“A Federação do Breaking de MS ainda é uma instituição jovem, completaremos um ano no próximo mês [abril]. Temos muito que aprender e crescer junto aos artistas e atletas do Estado. Sem dúvida, essa é a nossa chance de tirar dúvidas e entender melhor o processo de reconhecimento do Breaking como modalidade olímpica e quais as possibilidades a partir disso”.

O MIS fica situado nas dependências do prédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 559, centro de Campo Grande. Para mais informações acesse ou entre em contato pelo Instagram @fbms.breaking.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.

