Justiça Itinerante percorre 8 bairros de segunda a quinta, em Campo Grande; confira a rota

Nesta segunda-feira (15) inicia a semana da Justiça Itinerante com oito novos bairros de Campo Grande. A ação vai realizar serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros. O atendimento é feito das 7 horas às 11h30. Idosos, gestantes e deficientes possuem prioridade.

O itinerante fará atendimentos da 7 horas às 11h30 e terá senhas limitadas.

Confira a Rota

Segunda (15/6)

Unidade I: São Conrado – Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro – Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (16/6)

Unidade I: JD. Noroeste – Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Unidade II: Nova Lima – Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (17/6)

Unidade I: Piratininga – Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida

Quinta-feira (18/6)

Unidade I: Universitário – Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Coophavila II – Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder

Segundo a organização, casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral não serão realizados.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória.