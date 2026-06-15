Após cancelamentos por nevoeiro, Aeroporto de Campo Grande retoma operações nesta manhã

O Aeroporto Internacional de Campo Grande retomou os pousos e decolagens no meio da manhã desta segunda-feira (15), após enfrentar transtornos causados pelas condições meteorológicas nas primeiras horas do dia. A baixa visibilidade impediu a realização de algumas operações, resultando em voos cancelados e atrasos.

Durante a madrugada e o início da manhã, dois voos com destino à Capital sul-mato-grossense não conseguiram pousar. Como consequência, duas partidas para Guarulhos (SP), previstas para ocorrer logo após as 5h, foram canceladas. As aeronaves que fariam esses trajetos não chegaram a Campo Grande devido às condições climáticas adversas.

Mesmo com a retomada das operações, a área de embarque ainda registrava movimentação intensa. Passageiros que aguardavam desde o fim da madrugada permaneciam no terminal em busca de informações sobre a reprogramação dos voos. Ao mesmo tempo, outros viajantes já haviam sido autorizados a embarcar em uma aeronave com destino a São Paulo.

De acordo com informações disponíveis na página da concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, todas as aeronaves previstas para as partidas desta manhã já estavam posicionadas no pátio. A expectativa é de normalização gradual da operação ao longo do dia.

Ainda para o fim da manhã, estavam programados voos com destino aos aeroportos de Guarulhos e Campinas, ambos em São Paulo. O sistema da concessionária apontava apenas a previsão de atraso em uma das partidas para Campinas, sem novos cancelamentos registrados até o momento.

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