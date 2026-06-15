Prefeitura mantém frentes de serviço após fim de semana chuvoso na Capital

As equipes de diferentes órgãos da Prefeitura de Campo Grande continuam mobilizadas nesta segunda-feira (15), para recuperar as áreas afetadas pelas chuvas do último fim de semana. O trabalho está concentrado no atendimento de ocorrências, recuperação de pontos afetados e apoio à população, após o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrar 4,8 milímetros de chuva no sábado (13), e 11,8 milímetros no domingo (14).

“Estamos acompanhando de perto os impactos das chuvas e mantendo nossas equipes mobilizadas para atender as ocorrências e dar suporte à população. O trabalho segue de forma integrada para garantir segurança e agilidade no atendimento das demandas”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), as precipitações provocaram pontos de alagamento, acúmulo de resíduos nos dispositivos de drenagem e danos pontuais em vias pavimentadas e não pavimentadas.

“As equipes da Sisep seguem mobilizadas para atender as ocorrências provocadas pelas chuvas, com ações de limpeza, drenagem e recuperação de áreas afetadas. Também estamos atuando nas vias não pavimentadas e retomaremos os serviços de tapa-buracos assim que as condições climáticas permitirem”, afirma o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, André Moura Brandão.

Na área social, a Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) atendeu mais de 30 famílias durante o fim de semana com a distribuição emergencial de lonas para reduzir os danos causados pelas chuvas, e a assistência continua sendo realizada conforme a demanda.

Em paralelo, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil monitora áreas vulneráveis e contabiliza ocorrências registradas, que incluem pontos de alagamento e quedas de árvores com obstrução de vias.

“O acionamento pelo telefone 199 é fundamental para que as ocorrências sejam registradas e as equipes possam atuar com mais rapidez e eficiência. A partir dessas informações, a Defesa Civil consegue identificar as demandas e acionar os órgãos responsáveis para o atendimento de cada situação”, explica o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas Barbosa.

Alerta continua

A previsão do tempo segue indicando instabilidade para a terça-feira (16), com temperaturas entre 15°C e 21°C e previsão de pancadas de chuva isoladas e possibilidade de trovoadas. O tempo tende a ficar mais estável na quarta-feira (17) e na quinta-feira (18), quando as máximas devem atingir 25°C e 24°C, respectivamente. Até lá, a Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, retirar veículos estacionados sob árvores durante temporais e acompanhar os alertas oficiais.