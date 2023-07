Mais uma mensagem de Jesus, do livro “Ele e eu” de Gabrielle Bossis, número marginal 1586

Filho, sei o que é a vida do homem sobre a face da terra: uma vida cheia de coisas imprevistas, mudança de lugar, tempo variável, tempo tormentoso. Por isso, por amor a ti, te peço: afirma-te em Meu Coração.

Não tires o olhar de Mim; ou para pedir-Me conselho ou para dizer-Me que Me amas. Mantém-te na tranquilidade, lembrando-te de que nada acontece sem que Eu o permita. Lembra filho da história de José do Egito (Gn 37), de que tinha sido vendido pelos próprios irmãos, mas que depois, ganhando a simpatia do Faraó, tornou- -se o primeiro dentre todos em confiança deste rei, de como salvou a sua família por estar nesta condição? Eu queria esta maldade, desejei isto, não tinha Eu ido às suas consciências para alertá-los do mal que estavam por praticar? Mas não me obedeceram. Porém, sempre tenho a última palavra diante da maldade, nunca me deixando vencer pelo mal.

Fiz desta desgraça familiar uma fonte de bençãos. Assim se verifica em todos acontecimentos. Em tudo, com a clara aparência de bem ou nos eventos nitidamente maus, a Minha Onipotência de Amor sempre se coloca acima de toda situação, é sempre o Meu Amor o vencedor, mesmo nas piores desgraças. Que a tua alma viva na serenidade, feliz por estar submetida à Minha Vontade. Não percebes, quando recordas o passado, que a Minha Vontade estava sempre ao serviço de teus interesses? É que te amo. E, como a Ti, amo todas as almas; cada uma recebe de Mim um amor que é somente para ela.

Desço aos detalhes. Compreendes? O Meu Amor não é um amor de multidões. Por isso tenho necessidade de cada alma como se ela vivesse sozinha no Mundo, como se o Universo tivesse sido criado só para ela… E o Meu amor é ainda maior que o Universo. Que este pensamento seja a tua força e te dê uma calma sorridente. E façamos com que a Minha Mãe entre no jogo.

Crês na eficácia de Seu Amor? Podes estar seguro de que com Nós dois podes chegar a grandes coisas; mas sem Nós… já conheces o teu nada. Confie sempre em Mim e em tua Mãe. Te amamos Tanto.

