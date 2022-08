Confusão em bar acaba com três pessoas feridas com faca na Capital

Dois irmãos e um casal, ficaram feridos após uma confusão entre às 22h30 de sexta-feira (12), e o início da madrugada deste sábado (13), em um bar da rua Jose Belinatti, região do bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma vítima esfaqueada no peito e no abdômen, caído na rua e inconsciente. Através do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o homem que sangrava gravemente foi socorrido e encaminhado até o hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Quase ao mesmo tempo, foi registrado a entrada do irmão da primeira vítima na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas. Ele procurou atendimento médico por meios próprios e estando consciente relatou que, um tal de “João Grilo”, foi quem desferiu os golpes de faca nele e em seu irmão.

Diante das informações, os policiais realizaram diligências pela região do bar e encontraram a esposa do suspeito, que também estava na ocorrência e que foi ferida na mão por arma branca.

Ela revelou às autoridades que o seu marido foi ferido primeiramente na cabeça com uma paulada, momento em que a esposa interviu e foi ferida. Na sequência, o suposto autor das facadas foi defendê-la.

O suspeito não foi localizado. Já o caso foi registrado como Homicídio Simples na Forma Tentada e Lesão Corporal Dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Acesse também: Senadores discutem elevar os próprios salários para até R$ 37 mil após as eleições