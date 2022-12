Vídeo: Após se envolver em briga, homem é executado a tiros na Capital

Um homem de 38 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (9), após se envolver em uma briga em um estabelecimento, na rua Jamil Basmage, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. O autor dos disparos até o momento não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um estabelecimento com familiares, quando teve um desentendimento com o suspeito. Após a discussão, ambos foram embora, mas a vítima retornou ao local.

Imagens de uma câmera de segurança que o Portal O Estado Online teve acesso, mostra o suspeito escondido debaixo de uma árvore, próximo ao estabelecimento, acompanhado de uma mulher e uma criança. No momento da ação, a mulher corre com a criança nos braços e o suspeito invade a rua e atira contra o veículo. Em seguida, o suspeito foge a pé.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a vítima acaba morrendo dentro do veículo. A Polícia Civil e a Perícia Técnica também estiveram no local.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e será investigado pela Polícia Civil

