Fronteira com a Bolívia é reaberta um dia após ser fechada por manifestantes

Após um dia de protestos, a fronteira entre Corumbá e Puerto Quijarro, na Bolívia, distante 430 quilômetros de Campo Grande, foi reaberta por manifestantes para passagem de veículos pesados.

A interdição aconteceu após trabalhadores do setor de transporte reclamarem da escassez de diesel no país, dificultando o tráfego de caminhões e carretas pelas estradas.

A suspensão do protesto ocorreu depois que os organizadores do movimento se reuniram com representantes do governo boliviano.

O presidente do Setlog (Sindicato das empresas de transporte de cargas e logística de Corumbá e Ladário), Lourival Júnior, acompanhou a liberação do tráfego e disse ser um alívio a retomada da circulação.

“Já estamos com sérios problemas pela falta de reserva internacional da Bolívia e fechar a fronteira piora ainda mais a situação”, disse ao Diário Corumbaense ao relatar que o prejuízo com a fronteira fechada chega próximo de R$ 1 milhão por dia.

