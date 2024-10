Jovem é esfaqueada no pescoço pelo ex companheiro em Três Lagoas

Durante esta madrugada (23), uma mulher, de 23 anos, residente em Três Lagoas, foi socorrida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueada no pescoço pelo ex namorado.

Segundo informações, o homem confessou que cometeu o crime, pois a ex companheira disse à ele por mensagem que estava apaixonada por outra pessoa.

O homem transtornado de ciúmes, rastreou a mulher por meio de um aplicativo e foi até um bar, conforme indicado no aparelho, mas quando chegou não a encontrou.

Ele então foi até a residência dos pais da jovem, onde ela estava. Após conversarem, ela pediu para que fosse embora, mas ele se recusou, e pegou ela pelo pescoço. Nesse momento, o homem retirou uma faca da cintura e desferiu duas facadas que atingiram o pescoço e a costela da vítima.

A irmã da jovem que também estava no local tentou impedir gritando, mas não conseguiu.

A vítima foi socorrida por um tio e levada até o hospital local, mas devido a gravidade da situação precisou ser transferida para a Santa Casa.

O autor do crime fugiu em uma bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

