Ministério Público abre inquérito civil para investigar denúncias de casa terapêutica em Campo Grande

Nesta manhã (31), foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público a abertura de um inquérito para investigar as denúncias de tortura, maus tratos e cárcere privado de pessoas, na Comunidade Terapêutica Filhos de Maria, localizada no Bairro Chácara dos Poderes, em Campo Grande.

A clínica particular operava de maneira irregular e atendia pessoas do sexo masculino dependentes químicas, por meio de internação involuntária ou compulsória. O valor do tratamento era de R$ 1.500 mensais, mas alguns pacientes em vulnerabilidade socioeconômica não pagavam.

O caso foi descoberto na última sexta-feira (25), após a Defensoria Pública ir até o local para fazer inspeção e encontrar homens dopados, com ferimentos pelo corpo e sem atendimento médico.

De acordo com a documentação, o local contava com médico clínico geral, psiquiatra, psicólogo, enfermeiros e técnicos de saúde. No primeiro mês de internação os familiares eram impedidos de ter contato com os familiares.

