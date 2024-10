Assistência Social da Capital convoca aprovados em seleções para educador físico e motorista

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), tornou pública a lista de convocados nos processos seletivos para técnico de atividades socioculturais (educação física) e motorista. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (31), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Os convocados ao cargo de técnico em atividades socioculturais irão executar ações na área do esporte, lazer e cultura em diversos setores, de acordo com o cronograma da SAS. Já os aprovados para a função de motorista irão desempenhar atividades de direção e condução de veículos oficiais, no âmbito da administração municipal.

Conforme o edital, os convocados nas funções de educador físico e motorista devem comparecer à sede da SAS, às 9h desta sexta-feira (1°). O endereço é na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí. Além disso, os aprovados irão desempenhar funções temporárias conforme demanda do município.