Mulher suspeita de exploração sexual infantil é presa no ‘Zonão’ em Sidrolândia

Mulher que não teve a identidade revelada, foi presa em flagrante, na madrugada deste sábado (17), após ser flagrada durante a Operação Infância Perdida II, desencadeada na região conhecida como ‘Zonão’, na cidade de Sidrolândia a 70 quilômetros da Capital.

A prisão aconteceu durante a operação em conjunto das polícias Civil e Militar com objetivo de coibir. O local onde a mulher foi presa é conhecido por ser ponto de prostituição na cidade. Durante a fiscalização os policiais ao verificar uma das casas noturnas encontraram três menores de idade que eram exploradas sexualmente.

As vítimas foram levadas para a delegacia da cidade e confessaram fazerem programa no local e que a mulher cobrava R$ 50,00 pelo quarto e o restante do valor as meninas que combinavam com os clientes. A acusada foi presa e responderá por crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente, ou de vulnerável.