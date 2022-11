Ação de combate ao tráfico de drogas recupera objetos furtados

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã de ontem (18), a “Operação Maat”, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em diversas regiões do município de Jardim, a 265 km de Campo Grande. Além de combate ao tráfico, a ação tem por objetivo a recuperação de objetos furtados neste ano.

De acordo com a delegada titular da Primeira Delegacia de Polícia de Jardim, Mariana Leite Thomaz da Costa, com a atuação integrada e simultânea em várias localidades da cidade foi possível desarticular ao menos dois pontos de venda de drogas.

As equipes cumpriram 07 mandados de busca e apreensão e 04 mandados de prisão em alvos previamente investigados pela Unidade Policial, em minucioso trabalho de campo associado ao trabalho de inteligência da Seção de Investigações Gerais (SIG).

Como resultado, foram apreendidos R$ 1.631,00 em dinheiro; 27g de crack, divididas em nove porções; 10g de crack, separadas em quatorze “trouxinhas” e balança de precisão para pesagem de entorpecentes. Sete pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, bem como foram recuperados e entregues às vítimas uma televisão, botijão de gás, máquina centrífuga, aparelho de som e telefones celulares, produtos de furto e roubo.

O nome da operação “Maat” faz referência a uma divindade do Egito Antigo conhecida por personificar a ordem, a justiça, o equilíbrio e a verdade.

Com informações da Polícia Civil de MS.

