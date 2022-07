Jovem com camiseta do Corinthians é morto após discussão em bar no Marcos Roberto

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência na tarde deste sábado (16), por volta de 14h30, de uma pessoa trajando camiseta do Corinthians vítima de um homicídio na rua dos Pirineus, região do bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima passou a tarde ingerindo bebida alcoólica no Bar da Rita, quando discutiu com uma pessoa e começou a ser atingido sete vezes por um objeto ainda não identificado. Câmeras de segurança revelam que o rapaz teria enfrentado um grupo de outros envolvidos.

Foi então que o ele se apossou de um pedaço de madeira para se defender das investidas dos agressores. No fim, ele sofreu duas perfurações no antebraço esquerdo, uma na região da clavícula, lado esquerdo, uma no braço, próximo ao ombro esquerdo e três nas costas, próximas ao pescoço.

Em tempo, foi apurado pelos investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) que um dos suspeitos teria sido visto fugindo em um veículo velho, Peugeot de cor cinza. A Polícia Civil esteve no local e trabalha para estabelecer a dinâmica do crime e saber, de fato, quantas pessoas estão envolvidas.

Além disso, foi acionada uma equipe do SAMU (Serviço de atendimento Móvel de Urgência), comandada pelo médico Rodrigo Azato, que constatou o óbito às 14h15. O local estava isolado e preservado pelos policiais Militares.