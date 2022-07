VAR: Assistentes de vídeo que atuaram em São Paulo x Palmeiras são afastados pela CBF

Na sexta-feira (15), a CBF (Comissão Brasileira de Futebol) comunicou o afastamento de Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes, que atuaram na função no clássico foram afastados por estarem “sob avaliação de seu desempenho técnico”.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil foi alvo de muitas críticas aos assistentes de vídeo, popularmente chamados como “VAR”, pela marcação do pênalti, convertido por Luciano, e que levou o jogo para a prorrogação na última quinta-feira (13).

Segundo a comissão, os árbitros estavam escalados para operar o VAR de Athletico x Internacional, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas foram substituídos por Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR) e Fabrício Porfírio de Moura (AVAR).

Ofício contra o árbitro

O Palmeiras enviou também na sexta, um ofício à CBF contra a arbitragem de Leandro Pedro Vuaden e a atuação do VAR, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na quinta (14), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na opinião dos dirigentes do Palmeiras e da comissão técnica de Abel Ferreira, a arbitragem usou critérios diferente na marcação do pênalti de Gustavo Gómez em Calleri e na não marcação de um possível pênalti do zagueiro Diego Costa em Dudu.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Dudu invadiu a área pelo lado direito e tentou driblar o defensor são-paulino. O camisa 4 usa o braço direito para obstruir o atacante, mas Vuaden, que estava perto do lance, mandou o jogo seguir.

O VAR da partida não chamou Vuaden para conferir o lance e manteve a decisão de campo. No segundo tempo, o vídeo auxiliou o árbitro no lance envolvendo Calleri. Depois de rever o lance, Vuaden voltou atrás da decisão de marcar toque de mão do argentino e confirmou a penalidade para o São Paulo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, comentou, na coletiva de imprensa após a eliminação, o que entendeu ser uma falta de critério do VAR e de Vuaden.

“Um minuto antes tem o pênalti, no lance seguinte tem o pênalti do adversário que o VAR marcou, não o Vuaden. E temos um pênalti do mesmo nível na primeira parte com o Dudu. Cada faz o melhor que sabe e pode com os recursos que tem”, disse o treinador português.

