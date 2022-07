Com mais de 20 anos de atuação na área, empresário garante credibilidade em vistoria veicular

Com espaço de mais de 400 metros quadrados e um excelente atendimento, em uma das principais avenidas da Capital, a Ágil Vistoria Veicular, disponibiliza além do serviço de vistoria e avaliação técnica em compras de veículos usados, vistoria cautelar particular em casos de compras e vendas de veículos, facilidades nas formas de pagamento e tudo isso na avenida Júlio de Castilho, no Jardim Imá, em Campo Grande.

Atuando a cerca de 25 anos na área o empresário Franciano Bucchi, fala sobre a empresa que é uma necessidade para auxiliar a população. “Temos experiência na execução do serviço e garantimos o que fazemos, pois temos muita experiencia e credibilidade na prestação do serviço a pulação de nossa Capital e também do Estado de Mato Grosso do Sul”, explicou o empresário.

No local todos os modelos de veículos estão na lista de atendimento, possibilitando facilidade para quem procura pelo Àgil Vistoria Veicular.

A localização é um benefício a mais para todos que moram na região ou em qualquer bairro de Campo Grande. No coração do Jardim Imá a vistoriadora funciona em horário comercial das 8h Às 17h de segunda a sexta-feira.

Para quem precisa de algum serviço e está sem tempo para ir até à loja há a opção de ligar e agendar o serviço para comodidade dos clientes. O telefone de contato é o (67) 99947-7700. Ligação e Whatsapp.