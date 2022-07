Gás de cozinha pode ser encontrado com variação de até 29% no preço

O preço do gás de cozinha de 13 kg em Campo Grande está com variação de até 29%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Procon Municipal, que intensificou o monitoramento dos preços após o anúncio de redução de 5,6% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) feito pela Petrobras no dia 8 de abril deste ano.

Durante os dias 18 e 19 de julho, o órgão visitou 25 estabelecimentos comerciais. Com a variação de preços de 29%, o menor valor encontrado foi na Bella Gás e RD Gás, por R$ 105,00 e o maior foi registrado por R$ 135,00, no Mosko Gás.

Foi realizado a evolução dos preços durante os meses de abril e julho de 2022, referente ao menor, maior e média dos preços, como mostra a tabela.

Durante o mês de julho de 2022 houve aumento nos preços do comércio local. Em 18 de abril o menor preço era de R$ 100,00; já no dia 18 do mês seguinte o menor preço foi de R$ 105,00, aumento de 5%. No mesmo período o maior preço no mês de abril foi de R$125,00 e no mês de julho foi de R$135,00, tendo uma variação de alta de 8%.

Em relação à média de preço, a evolução na variação foi positiva de 4%. Na pesquisa do dia 18 de abril o valor estava em R$111,17 e na pesquisa atual, o preço aumentou para R$115,59 no dia 18 de julho.

Segundo o subsecretário do Procon Municipal, Cleiton Thiago, os consumidores podem negociar o valor do gás para buscarem maior economia no preço final. “Para economizar tanto no preço do gás de cozinha como no produto em si, negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega, e sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP”, diz.

Outra dica para economizar no uso do produto é evitar correntes de ar na cozinha; cozinhar com as panelas tampadas; cuidar da manutenção do fogão, lembrando que as chamas do gás devem apresentar coloração azulada.

Com informações do Procon de Campo Grande.