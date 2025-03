Aberto processo seletivo para estágio em diversas áreas; inscrições vão até 8 de abril

A PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) abre novo processo seletivo para o Programa de Estágio Remunerado. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (24) e seguem até 8 de abril de 2025.

Em Campo Grande, as vagas são para estudantes de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual e cursos relacionados à Tecnologia da Informação (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Redes de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação). Já no interior (Coxim e Dourados), a oportunidade é destinada apenas aos acadêmicos de Direito.

Os interessados em participar do processo seletivo devem preencher o Formulário de Inscrição no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos.

Após preencher o Formulário de Inscrição, o acadêmico deverá encaminhar até às 17 horas do dia 8 de abril de 2025 (horário de MS) e-mail para o endereço eletrônico [email protected] com os seguintes documentos anexados: minicurrículo e cópia do Histórico Escolar dos dois últimos anos letivos cursados.

A carga horária do estágio será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário do Programa de Estágio da PGE/MS receberá bolsa-estágio mensal no valor de um salário-mínimo e auxílio-transporte.

O processo de seleção consistirá das seguintes etapas:

a) Etapa I: análise curricular com histórico escolar, de caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas de atuação;

b) Etapa II: entrevista, de caráter classificatório, somente para a área de atuação Jornalismo;

c) Etapa III: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para a área de atuação Jurídica.

A prova objetiva terá duração de 3h e será realizada em Campo Grande/MS na data provável de 1º de junho de 2025. A etapa de entrevista destinada aos acadêmicos de Jornalismo será realizada em Campo Grande/MS, conforme local e horário a serem divulgados oportunamente.

O Aviso de Seleção com todas as informações sobre o processo seletivo pode ser conferido na edição n. 11.781 do DOE (Diário Oficial Eletrônico do Estado).

