Previsão do inverno em MS promete ter o menor período de chuvas do ano

O inverno, entre as quatro estações do ano, é considerada a mais fria. Além da queda das temperaturas, também é característica da estação, noites mais longas e dias mais curtos.

No inverno do centro-oeste brasileiro, especificamente em Mato Grosso do Sul, são observados os menores índices de chuva do ano, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) de MS.

A média climatológica para o trimestre de julho agosto e setembro mostra que as chuvas variam entre 50 a 300 mm, em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul. A previsão mostra uma tendência de que as chuvas ficarão entre 40 a 50% abaixo da média climatológica durante os três meses.

Já nas regiões do Bolsão (Paranaíba) e Pantanal (Corumbá) as chuvas variam entre 50 a 100mm e na região do Cone-Sul (Mundo Novo, Iguatemi, Eldorado) entre 200 a 300 mm.

Inverno mais rigoroso

Segundo a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional), a previsão indica continuidade da La Ninã (52%) no trimestre de julho, agosto e setembro, que provavelmente, irá influenciar nas condições do tempo no inverno.

Além disso, a continuidade da La Niña durante o inverno pode favorecer um inverno mais rigoroso do que o normal, com a incursão mais frequente de massas de ar frias.

No Hemisfério Sul, o inverno tem início no dia 21 de junho de 2022 às 05h14min em MS (06h14min de Brasília) e termina em 22 de setembro de 2022.

