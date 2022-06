Bolsonaro compartilha vídeo apelando para caminhoneiros não aderirem greve nesta segunda

O presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou em sua rede social um vídeo gravado ontem (19) pelo caminhoneiro bolsonarista, Marco Antônio Pereira Gomes, o ‘Zé Trovão’. Na gravação ele faz um apelo aos caminhoneiros para que não entrassem em greve nesta segunda-feira (20).

No vídeo gravado por Marco Antônio, ele pede que os caminhoneiros esperem até dia 27 de junho, próxima segunda-feira para se manifestarem. “Bolsonaro esta fazendo tudo o que pode para viabilizar o transporte brasileiro” disse ‘Zé Trovão.

Segundo o site Poder 360, em seguida ele continua dizendo haver uma possível intenção de ‘golpe’ por parte da Petrobras no trabalho que o presidente está fazendo para baixar o preço dos combustíveis. Ele chama os parceiros de trabalho para uma paralisação nacional no dia 27 em frente as refinaras e até na própria Petrobras.

Entre as reivindicações estão o pedido de desconto para os caminhoneiros de 25% no valor do óleo diesel. “Se isso não acontecer na semana que vem vamos fazer algo mais organizado”, disse.

Ainda conforme o site Poder 360 Jair Bolsonaro questiona o lucro da estatal que o lucro, mesmo durante a crise chega aos 30%. Valor acima dos lucros de empresas internacionais. O Presidente continua dizendo que a empresa “não entende ou não quer entender” que um novo aumento, segundo ele, pode causar uma “Convulsão Nacional”.

Jair Bolsonaro afirma que a partir da próxima quinta-feria haverá mudanças no gerenciamento da companhia com indicação de Caio Paes de Andrade para comandar a estatal.