Festival Sarau no Parque contará com mais de 400 atrações aos domingos

A Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura) promoverá a partir do dia 3 de julho até o mês de dezembro, o Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque. A programação vai acontecer sempre aos domingos das 16h às 20h, aberta ao público.

Segundo a Secretaria, serão realizadas 25 edições do Sarau, cada uma com 16 atrações, totalizando 400, nos parques públicos de Campo Grande como o Parque das Nações Indígenas, Parque do Sóter, Parque Jacques da Luz, entre outros.

A cada edição, serão abertas oportunidades para 10 empreendedores da economia criativa exporem e comercializarem os seus produtos. Uma instituição da sociedade civil poderá fazer venda de bebidas em uma estrutura fixa, em cada edição, desde que faça o credenciamento prévio.

O secretário Estadual de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero, frisa que a ideia é integrar, realizar troca de experiências e socialização com arte, cultura e cidadania.

“Todas as linguagens artísticas possíveis serão contempladas. Além da música, teatro e dança, também vamos contemplar, por exemplo, gastronomia, produtos da economia criativa. Queremos integrar os artistas e as linguagens que compõem a cultura sul-mato-grossense” afirma Romero.

Para participar do Festival Sarau Cidadania e Cultura no Parque, é necessário preencher o formulário de inscrição simplificado que está disponível no site www.secic.ms.gov.br, clicando no banner relacionado ao evento.

Dúvidas e informações podem ser sanadas através do telefone (67) 3316-9321 ou pelo e-mail: saraunoparque@secic.ms.gov.br.

Com informações de Portal MS.

