Confira as interdições no trânsito deste domingo e segunda-feira na Capital

Neste domingo(24) haverá interdições no trânsito de Campo Grande em razão de procissões religiosas e eventos culturais na cidade.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e busquem rotas alternativas:

Sábado dia 23 e domingo 24

Local: Av. Manoel da Costa Lima entre a Av. Vereador Thyrson de Almeida e Rua Ranulfo Corrêa

Horário: 08h às 16h

Evento: Ação Beneficente

Sábado dia 23 e domingo dia 24

Evento: Imaculada Conceição

Data: 23/03

Horário: 18h30

Local: Saída Praça Da Av. Baoba/R. Murure/ Rua Clotilde Chaia/R. Doralice Menezes

Evento: Nossa Sra. Das Graças

Data: 24/03

Horário: 07h

Local: Saída Mercado Duarte Da Rua Anaca/Rua Barreiras/Rua Pałmacea

Evento: Matriz

Data: 24/03

Horário: 09h

Local: Saída Escola Izaura Higa, Rua Minas Novas, Até A Esquina Com Fraiburgo

Evento: Mãe Da Divina Misericórdia

Data: 24/03

Horário: 17h

Local: Saída Rua José Belinatti Até A Comunidade

Evento: São Pedro E São Paulo

Data: 24/03

Horário: 18h

Local: Saída Em Frente Ao Parque Jacques Da Luz, Rua Barreiras Até A Comunidade

Domingo 24 de março de 2024

Local: Rua da Saudade, 577 entre Rua Avalon e Rua San Martin – Bairro Tirantes

Horário: 15h às 22h

Evento: Evento Cultural “Sessão de Rua”

Procissões (Apoio e Acompanhamento)

Domingo dia 24 de março de 2024

Local: Saindo da esquina da Av. Zulmira Borba com a Rua Jerônimo de Albuquerque até a Rua Henrique Barbosa Martins, 875 – Bairro Nova Lima

Horário: A partir das 07h

Evento: Procissão de Domingo de Ramos

Local: Saindo pela Rua Padre João Crippa, 3560, Av. Rachid Neder, Rua 14 de Julho e encerrando na Igreja Matriz São Francisco de Assis

Horário: A partir das 07h30

Evento: Procissão de Domingo de Ramos

Segunda-feira dia 25 e terça-feira dia 26 de março de 2024

Local: Av. Abrão Anache entre a Rua Guache e Rua dos Amigos

Horário: 08h às 16h30

Evento: Evento Social

