Conselho Universitário define data para escolha de novo reitor(a) e vice-reitor(a) da UFMS

Novo reitor(a) da UFMS poderá ser escolhido no dia 10 de maio pela comunidade acadêmica. O processo de consulta e organização da lista tríplice de reitor é para o mandato de 2024-2028 e devem ser encaminhado ao MEC até final de maio deste ano.

O mandato do atutal reitor Marcelo Turine e da vice-reitora Camila Ítavo vai até 26 de outubro de 2024.

Critérios

Na consulta pública à comunidade universitária, os pesos são diferentes para os segmentos da comunidade universitária, sendo 70% para professores, 15% para técnicos e 15% para estudantes.

A partir da próxima quarta, o Colégio Eleitoral da UFMS será constituído para definir os prazos para a inscrição das chapas com os candidatos aos cargos de reitor e vice-reitor, composição das comissões e normativos específicos.

Na UFMS, a primeira lista tríplice foi elaborada em 1996, com mandato até 2000, com eleição de Jorge Chacha e Amaury de Souza para reitor e vice, respectivamente.

O Colégio Eleitoral é composto por representantes dos cinco conselhos superiores da Universidade, o Conselho Universitário, o Conselho Diretor, o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, o Conselho de Graduação e o Conselho de Extensão, totalizando aproximadamente 181 pessoas, com professores, técnicos, estudantes e representante da sociedade.

