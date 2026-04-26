Interdições afetam trânsito neste domingo (26) em Campo Grande

Bloqueios começaram pela manhã e seguem ao longo do dia em diferentes regiões da cidade

A Agetran informou interdições de vias neste domingo (26) em diferentes pontos de Campo Grande. As alterações no trânsito começaram nas primeiras horas da manhã e seguem ao longo do dia por conta de eventos religiosos, sociais e comunitários.

Desde as 7h, a Rua José Soares Dias está interditada entre as ruas Petrópolis e Waldemar Marcelino Santos para a realização de um evento religioso, com previsão de liberação às 23h.

Também pela manhã, a partir das 8h, a Rua Guanabara, nº 676, entre as ruas Salvador e Goiânia, teve o tráfego interrompido para ações sociais e evento beneficente. O bloqueio segue até as 21h.

No período da tarde, estão previstas novas interdições. A partir das 15h, a Rua Barueri, entre as ruas Meriti e Anacá, será fechada para o evento “Paquera nos Bairros”, com liberação prevista às 22h.

No mesmo horário, a Avenida Marinha, entre as ruas do Porto e Península, também terá bloqueio para a realização da “Paquera na Avenida”, com interdição até 23h59.

A Agetran orienta motoristas a redobrarem a atenção nas regiões afetadas e, se possível, utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos.

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