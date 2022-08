Integrante Comando Vermelho é preso após despachar 2 toneladas de maconha ao RJ

Integrante de uma facção criminosa carioca, foi preso na tarde de ontem (25) na fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai, logo após despachar mais 2 toneladas de maconha para o Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Oswaldo Fideles Ferreira, 53 anos, conhecido como “Mineiro” é integrante do Comando Vermelho e foi preso em flagrante em uma residência no Jardim Universitário, na cidade de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande, logo após a apreensão dos entorpecentes na BR-463.

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava escondida em caixas de pressurizadores industriais, utilizados por empresas que manipulam grandes quantidades de gases e líquidos que eram transportados em uma carreta-baú. A apreensão aconteceu por volta do 12h30, na BR-463, em Ponta Porã.

Segundo o site Ponta Porã News, o veículo era conduzido por Lucas Aparecido Borges, 34, acompanhado de Vilson de Melo Araújo, 22, residente em Uberlândia (MG).

Interrogados pela Polícia Rodoviária Federal, ambos entraram em contradições em suas respostas sobre o destino final da carga. Logo após, confessaram que havia mais maconha dentro das caixas pressurizadoras. Ambos receberam voz de prisão.

A carreta e os entorpecentes foram levados para Polícia Federal

Logo após a descoberta do transporte das 2 toneladas de maconha, equipes da PRF localizaram Oswaldo em uma residência em Ponta Porã. No local, os policiais encontraram mais de 287 quilos de maconha e também Paulo César Ribeiros Rio, que foi preso em 2005 em Paranaíba com 60 quilos de cocaína.

De acordo com a Polícia, Oswaldo foi preso em 2008 por tráfico de drogas. Recentemente, o integrante do Comando Vermelho foi preso também pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) no Paraguai por conta de um carregamento de armas e drogas.

De acordo com a PRF, a droga seria enviada ao Rio de Janeiro (RJ).

