Brasil vence Cuba de virada na estreia do Mundial de Vôlei

O Brasil venceu Cuba na estreia do Mundial de vôlei masculino, em Liubliana, na Eslovênia. a seleção viu Cuba abrir 2 a 0, mas buscou a virada pelas mãos de Wallace. Em seu retorno à equipe, o oposto foi peça fundamental para a vitória sofrida por 3 sets a 2, parciais 31/33, 21/25, 25/16, 25/17 e 18/16.

De viradaaaaa! 🤩 Não faltou superação, emoção e garra na estreia da #seleçãomasculina no Campeonato Mundial. Vitória de virada sobre Cuba: 3 sets a 2. Wallace foi o maior pontuador da partida, com 22 pontos. 💪#CampeonatoMundial #MWCH2022 #Volleyball #Electrifying2022 pic.twitter.com/9ha2HKaccP — CBV (@volei) August 26, 2022

Foi uma partida tensa. Depois de um começo arrasador, quando chegou a ter seis pontos de vantagem, o Brasil perdeu ritmo e viu Cuba saltar no placar, abrindo dois sets de vantagem. A virada veio aos poucos, contando com a boa atuação de Cachopa e Rodriguinho, além de Wallace, o destaque do time, justo em seu retorno à seleção.

Como foi Brasil x Cuba

O Brasil começou bem a partida, mas logo viu a seleção cubana virar e despontar na frente. No final Flávio virou bola no meio de rede, e o Brasil teve o primeiro set point, com o placar em 24 a 23 para a seleção. Mergarejo virou o ataque e salvou Cuba, para na sequência, Flávio explorar o bloqueio no meio de rede, e colocar os brasileiros em mais um ponto do set. Porém, a briga para ver quem fechava foi longa, e só parou quando Leal ficou no bloqueio de Herrera, em 33 a 31.

No segundo set, cuba manteve vantagem em quase todo tempo. Pouco eficiente no ataque e aberto na defesa, a seleção de Renan Dal Zotto tinha dificuldades para mudar o jogo. Pelas mãos de Herrera e Lopez, o time cubano tinha certa facilidade.

A partir do terceiro set, o Brasil voltou para o jogo. Cachopa e Rodriguinho entraram no time brasileiro no lugar de Bruninho e Lucarelli. Depois de um ace de Lucão durante o saque, quando o marcador estava em 23 a 14, Flávio virou a bola no meio de rede para deixar o Brasil com ponto do set em 24 a 15. Simon virou a bola de primeiro tempo no meio de rede e salvou o primeiro set point. Porém, na sequência, Wallace virou a bola na saída de rede e fechou o set brasileiro em 25 a 16.

O quarto set foi tranquilo para a equipe de Renan. Depois de Rodriguinho virar a bola na saída de rede e passar a ver no marcador 23 a 16, Yant mandou de saque para fora, e o Brasil teve o ponto do set em 24 a 17. Lopez mandou o ataque para fora, e o Brasil fechou o quarto set em 25 a 17.

Por fim, no tie brake, o jogo foi mais tenso do que nunca. Cuba tentou reagir depois de tomar o empate e veio para cima. No começo, o Brasil logo abriu uma vantagem, mas os cubanos colara no placar.

Yant explorou o bloqueio brasileiro e fez com que anotasse 13 a 12 para o Brasil. Depois, em um ace, Cuba fez o ponto de saque e empatou o jogo em 13 a 13. Ainda, Flavio acabou parando no bloqueio, e o marcador passou a anotar 14 a 13 para Cuba, que teve o ponto do jogo, mas na hora do saque mandou para fora.

Na tensão e no limite, a vitória veio no ataque de Leal: 18/16. Final de jogo, 3 a 2 Brasil.

