Em jogão, Brasil vence Itália e pega Sérvia na final do Mundial de Vôlei

O Brasil garantiu com garra a vaga na final do Mundial de Vôlei Feminino após vencer a Itália hoje (13), por 3 sets a 1 na semifinal, em Apeldoorn (Holanda). Lideradas por José Roberto Guimarães, a seleção busca o inédito título da competição nesse sábado (15), contra a Sérvia, às 15h (de Brasília).

É FINAAAAAAAAAAAAAAAAL! 🏐🇧🇷 Estamos na grande final do Mundial de @volei! 🇧🇷 3 x 1 🇮🇹

(25/23, 22/25, 26/24 e 25/19) EU TO MALUCOOOOOOOOOOOO 🤪😎🤪😎🤪😎 pic.twitter.com/RnyxbxAs6F — Time Brasil (@timebrasil) October 13, 2022

Apesar da vitória, não foi um jogo fácil para as brasileiras, principalmente para parar a italiana Egonu (maior pontuadora da partida, com 30), o cirúrgico bloqueio – que rendeu 19 pontos- e as inspiradas Gabi e Carol Gattaz foram cruciais para avançar no placar e buscar o primeiro título mundial. Na seleção brasileira a principal pontuadora foi Gabi, com 20.

O PONTO DO JOGO! 🏐 As minhas meninas estão fazendo história no Mundial de @volei 🤩 VAMO COM TUDO PRA FINAL!! 💪🇧🇷 🎥 @sportv pic.twitter.com/RuH1pE5vBW — Time Brasil (@timebrasil) October 13, 2022

Agora a seleção brasileira volta a quadra para a disputa do ouro, contra as atuais campeãs. Já a disputa do bronze será entre Estados Unidos e Itália, sábado (15), às 11h (de Brasília).

