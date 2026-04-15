Suspeito é preso por tráfico de drogas durante investigação de furto em Campo Grande

Policiais civis prenderam em flagrante, nesta terça-feira (14), um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Imperial, em Campo Grande.

A ação ocorreu durante diligências relacionadas ao furto de notebooks. Conforme a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) percebeu atitude suspeita de um grupo em frente a um bar.

Durante a abordagem, um dos indivíduos tentou se desfazer de entorpecente escondido no local. Na base de um freezer, os policiais encontraram uma porção de pasta base de cocaína, cuja posse foi assumida pelo suspeito.

Ainda segundo a polícia, o homem já possui histórico de envolvimento com o tráfico na região, apontada em investigações como ponto frequente de comercialização de drogas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.