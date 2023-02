Inmet alerta para tempestades no fim de semana

O início de fevereiro está sendo marcado por altas temperaturas e chuvas fortes em Campo Grande, e este fim de semana não deve ser diferente.

De acordo o Climatempo, para este sábado (11), se espera céu nublado com aguaceiros e tempestades. A temperatura mínima deve ser de 21°C e a máxima de 28°C.

Na tarde de ontem (10), vários bairros de Campo Grande foram surpreendidos com pancadas de chuva e ventos fortes. Já para o domingo (12), a previsão é de que as temperaturas permaneçam, assim como o céu nublado com aguaceiros e tempestades. Cabe ressaltar que, tanto no sábado quanto no domingo, a probabilidade de chuva é de 90%, por isso é importante levar os guarda-chuvas ao sair de casa.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) continua com o alerta de chuva forte para todo Mato Grosso do Sul. Já o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) pontua que as menores temperaturas são esperadas para a região sul.

Por Tamires Santana– Jornal O Estado do MS.

