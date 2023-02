Agetran promete rever instalação de semáforo na Joaquim Murtinho

Conforme noticiado anteriormente pelo jornal O Estado, motoristas que trafegam pela Rua Dona Levinda Ferreira, entre as ruas 7 de Setembro, Av. Ricardo Brandão e Av. Joaquim Murtinho, estão passando por um grande transtorno, principalmente nos horários de pico. Isso porque foi instalado um semáforo de três tempos, exatamente na esquina com a Av. Joaquim Murtinho, com o objetivo de atender a um supermercado inaugurado recentemente na região, mas que está causando um longo engarrafamento.

Após a divulgação da situação pelo jornal O Estado, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) confirmou que encaminhou uma equipe ao local para averiguar a situação. “A equipe já está ciente sobre o que está ocorrendo na região e fará os reajustes necessários para que haja mais fluidez no trânsito”, destacou a agência.

Mesmo assim, o problema ainda persiste na região. Com o aumento do tempo de espera causado pelo semáforo, em poucos minutos a rua já está engarrafada, e demora de 5 a 8 minutos para um único carro conseguir atravessar a avenida que, nos períodos entre 11h e 12h e 17h e 18h, fica com um grande fluxo de veículos.

O jornal O Estado conversou com alguns motoristas que passam pelo local diariamente e constatou que, mesmo que alguns achem importante ter o semáforo, justamente para evitar situações piores, outros acham a situação insuportável e até cogitam buscar uma rota alternativa para fugir do congestionamento.

Como é o caso da autônoma Ana Gabriela, 26, que começou a passar pelo local há pouco tempo, mas já afirma que pretende estudar um novo caminho, principalmente no fim do dia, que é quando o local fica praticamente intransitável. “Parece que, com a volta às aulas, o negócio piorou, eu não conheço muito a cidade, mas vou ter que dar um jeito de encontrar outra rota, porque passar por aqui todos os dias não dá”, desabafou.

De acordo com a cronometragem realizada pela reportagem, o semáforo da Rua Francisco Bento com a Av. Joaquim Murtinho abre para os motoristas por pouco mais de 25 segundos, tempo em que apenas 13 veículos conseguem atravessar a avenida. Ao passo que o tempo em que o sinal fica fechado é de mais de 60 segundos.

“Está insuportável, porque forma fila lá pra baixo. Eu passo por aqui todos os dias, no horário de almoço e no fim da tarde, e está muito difícil fazer esse trajeto.”, disse a Bacharel em Direito, Izabela Freitas, de 22 anos.

“Na verdade isso aqui acontece por conta mesmo do horário de pico, né, qualquer rua que tiver semáforo na cidade vai ter engarrafamento. Eu acredito até que se não tiver semáforo vai piorar o congestionamento, resultando até mesmo em acidentes.”, comentou Pedro Ruben, de 34 anos, que atua como personal trainner

Já a empresária, Madeleine Rodrigues, de 40 anos relatou ser importante o semáforo por conta do intenso fluxo de veículos. “Eu acho importante ter o semáforo, na verdade, porque, se não tiver, vai ser pior ainda para passar aqui, o fluxo já é muito intenso.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

