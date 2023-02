Durante perseguição, homens morrem após troca de tiros com a polícia

Luan Espíndola, de 19, Marcus Vinicius, de 24 anos, morreram na noite de ontem (10), durante uma troca de tiros com o Batalhão de Choque, no bairro Universitário, região sul de Campo Grande.

O caso aconteceu por volta das 20h, quando os suspeitos desobedecem à ordem de parada dos policiais para averiguação. Os militares realizaram sinal de parada ao veículo, após avistar o condutor realizando direção perigosa na região. Ao avistar a viatura do Batalhão de Choque, os jovens aceleraram o veículo, de modelo Honda Civic, furando sinais e colocando a vida de pedestres que passavam pela via em risco.

Segundo informações policiais, durante a perseguição, os indivíduos entraram na rua Ênio Cunha, quando realizaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve troca de tiros, quando os jovens, foram atingidos. Os homens foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, mas já chegaram sem vida a unidade de saúde.

Duas armas, um revólver cal. 38 e uma Taurus de cal. 32 e munições intactas foram encontrados com os jovens. No local, a Polícia Civil e a perícia técnica compareceram no local.

*Material atualizado às 9h30.