Homem se apresenta como policial da reserva e é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

O 8° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu, nesta terça-feira (17), um homem, de 60 anos, por tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Bernardes (SP). O homem teria se apresentado como policial militar em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações dos policiais, durante deslocamento em direção a Presidente Prudente (SP), um veículo que trafegava na via diminuiu a velocidade, ao perceber a presença da viatura, e recebeu ordem de parada.

Durante a abordagem, o condutor se apresentou como policial militar da reserva do Estado de Mato Grosso do Sul, informação que foi confirmada pelo Baep. Ele estava com a esposa e três filhos. No veículo, foram localizados um revólver e seis munições com numeração legível.

Ao serem questionados sobre sua origem e o destino da viagem que faziam, o homem e sua esposa apresentaram versões desconexas e contraditórias, o que motivou a uma revista aprofundada no automóvel.

Em uma mochila, os policiais encontraram duas porções de maconha. O condutor alegou que recebeu o entorpecente da mesma pessoa que cedeu o veículo e que entregaria a uma terceira pessoa na cidade de São Pedro (SP).

Ainda durante a busca veicular, foi localizado na parte inferior do painel um possível sistema de abertura de compartimento secreto (cofre), pois todos os fios estavam rompidos e haviam marcas de possível remoção das partes móveis, o que fez com que fosse necessário desmontar o painel. No entanto, nada de ilícito foi encontrado no local.

