Início da primavera é de frio e chuva para todo Estado

A primavera começa oficialmente as 21h04 no Mato Grosso do Sul e a nova estação já começou com chuvas e queda nas temperaturas para todo Estado nesta quinta-feira (22). A mudança climática ocorre devido a uma massa de ar frio que passa por MS.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as menores temperaturas previstas ficam entre 12 e 14ºC no sul do estado, enquanto na região norte as mínimas oscilam entre 19 e 20ºC.

As temperaturas máximas ficam entre 21 e 23°C para a região sul. Já na região norte as máximas ficam entre 25 e27°C. Na capital, mínima de 17°C e máximas de 22°C. Os ventos atuam do quadrante sul, com rajadas de vento entre 50-60km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de tempestades para 72 municípios do estado, com possibilidade de chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O alerta é válido até as 10h desta quarta-feira.

Para hoje, as chuvas se concentram com maior volume nas regiões leste, norte e central. Para o sudoeste a chuva chega em menor quantidade. Em Campo Grande o dia amanheceu nublado, com forte chuva e a máxima não deve passar dos 21ºC.

A máxima também não deve passar dos 21ºC em Dourados. Coxim, Corumbá e Três Lagoas variam entre 24 e 29ºC de máxima. Porém ao longo do dia os termômetros devem apresentar queda, com mínima de 8ºC em Amambai, Aral Moreira, Sete Quedas e Ponta Porã.

Como característica da nova estação, a primavera deverá trazer pancadas de chuva com ventos de até 70 km/h, com possibilidade de queda de granizo. Para o mês de outubro e novembro há poucas chances de uma nova frente fria.

