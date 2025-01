Inflação desacelera e registra menor índice para janeiro desde o Plano Real

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, registrou a marca de 0,11% em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa uma desaceleração em relação a dezembro de 2024, quando o índice foi de 0,34%.

Este é o menor resultado para um mês desde julho de 2023, quando houve deflação de 0,07%, e também o menor índice registrado em janeiro desde o início do Plano Real, em 1994. No mesmo mês de 2024, o IPCA-15 havia marcado 0,31%.

A desaceleração reflete um aumento mais lento dos preços. Apesar disso, itens como alimentos e passagens aéreas exerceram pressão de alta no índice, enquanto o custo de habitação apresentou recuo devido à queda na conta de luz.

Pressão de alimentos e transporte

Oito dos nove grupos analisados pelo IBGE apresentaram alta em janeiro. O maior impacto veio do grupo de alimentos e bebidas, que subiu 1,06%, representando um peso de 0,23 ponto percentual (p.p.) no índice geral. Entre os itens que mais influenciaram estão a refeição fora de casa (0,96% e peso de 0,04 p.p.), o café moído (7,07% e peso de 0,03 p.p.) e o tomate, que registrou aumento de 17,12%, impactando em 0,03 p.p.

Os transportes foram o segundo grupo com maior pressão inflacionária, com alta de 1,01% e peso de 0,21 p.p. Nesse segmento, as passagens aéreas registraram aumento expressivo de 10,25%, adicionando 0,08 p.p. ao IPCA-15. Os combustíveis também subiram (0,67%), enquanto as tarifas de ônibus urbanos tiveram alta de 0,46%, influenciadas por reajustes em diversas capitais.

Alívio na conta de luz

O grupo habitação foi o único a registrar variação negativa, com queda de 3,43% e impacto de -0,52 p.p. no índice geral. Esse recuo foi puxado pela redução de 15,46% na energia elétrica, beneficiada pelo chamado Bônus de Itaipu, que concedeu descontos nas contas de luz dos consumidores. Segundo o IBGE, essa diminuição representou uma redução de 0,6 p.p. no IPCA-15.

O Bônus de Itaipu é um mecanismo previsto em lei que repassa à sociedade os lucros da empresa estatal responsável pela geração de energia.

Metas e perspectivas

O IPCA-15 é calculado com base em preços coletados entre 13 de dezembro de 2024 e 14 de janeiro de 2025, abrangendo nove regiões metropolitanas e outras duas localidades. Já o índice oficial de inflação, o IPCA fechado, considera dados de 16 localidades e um período de coleta alinhado ao mês de referência.

Os dados do IPCA fechado de janeiro serão divulgados no dia 11 de fevereiro. O índice serve como parâmetro para o Banco Central monitorar o cumprimento da meta de inflação, que, para 2025, foi fixada em 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Em 2024, o Brasil fechou o ano com inflação de 4,83%, acima da meta estipulada, mas ainda dentro do intervalo de tolerância. A partir deste ano, a meta será avaliada com base nos 12 meses anteriores, e só será considerada descumprida caso o índice ultrapasse o intervalo por seis meses consecutivos.

Com Agência Brasil

