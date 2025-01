Prefeitura de Paraíso das Águas abre seleção com 91 vagas e salários de até R$ 30 mil

A Prefeitura de Paraíso das Águas, localizada a 277 quilômetros de Campo Grande, anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 91 vagas, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem candidatos com nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.565,85 a R$ 30.533,42, sendo este último valor destinado ao cargo de médico. Os interessados podem realizar as inscrições por meio do site oficial do município até às 18h do dia 27 de janeiro, considerando o horário de Brasília. O processo é gratuito, não havendo cobrança de taxa de inscrição.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de análise curricular e de experiência profissional. Para alguns cargos, também será aplicada uma prova prática. O processo seletivo simplificado tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, a critério da administração.

Cargos e vagas

– Assistente Social II (1 vaga);

– Educador Físico (5 vagas);

– Farmacêutico (1 vaga);

– Fisioterapeuta I (1 vaga);

– Fonoaudiólogo II (1 vaga);

– Assistente de Administração (4 vagas);

– Inspetor de Alunos (1 vaga);

– Motorista de Veículos Leves (1 vaga);

– Motorista de Veículos Pesados (11 vagas);

– Operador de Máquinas Leves (1 vaga);

– Operador de Máquinas Pesadas (4 vagas);

– Recepcionista (8 vagas);

– Atendente de Berçário (5 vagas);

– Auxiliar de Cozinha – Sede (1 vaga);

– Auxiliar de Cozinha – Distrito de Bela Alvorada (1 vaga);

– Auxiliar de Cozinha – Distrito de Pouso Alto (1 vaga);

– Auxiliar de Serviços Gerais – Sede (24 vagas);

– Auxiliar de Serviços Gerais – Distrito de Bela Alvorada (8 vagas);

– Auxiliar de Serviços Gerais – Distrito de Pouso Alto (3 vagas);

– Cozinheira – Sede (1 vaga);

– Cozinheira – Distrito de Pouso Alto (1 vaga);

– Trabalhador Braçal (7 vagas);

– Enfermeiro;

– Fisioterapeuta II;

– Médico Clínico Geral I;

– Técnico em Enfermagem;

– Cozinheira – Distrito de Bela Alvorada.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram