Professores da Educação Básica podem participar de curso sobre educação fiscal

Estão abertas as inscrições, até dia 17, para professores da Educação Básica que desejam participar do curso de aperfeiçoamento Profisco 2: uma nova história na educação fiscal de Mato Grosso do Sul. A capacitação é oferecida pela UFMS, em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), além de ter o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura.

“Esse projeto é muito interessante, envolve todo Mato Grosso do Sul. As escolas, os diretores, os professores serão capacitados para incluir a temática da educação fiscal, os benefícios da arrecadação para a população. Esses conteúdos serão inseridos desde a Educação Básica”, destaca o diretor da Escola de Administração e Negócios (Esan), Cláudio Silva.

De acordo com a coordenadora do projeto e professora da Esan, Naira Kalb, essa é a primeira edição do curso de aperfeiçoamento, desenvolvido com o objetivo de fortalecer a cidadania fiscal e capacitar professores da rede pública de ensino para atuarem como multiplicadores de conhecimento sobre tributação, finanças públicas e controle social. “Além da formação dos professores por meio do curso de 180 horas, o projeto abrange outras metas estratégicas, como a produção de 24 cartilhas didáticas pela UFMS, que serão utilizadas como ferramentas pedagógicas para apoiar os professores em sala de aula, garantindo um ensino estruturado e acessível sobre educação fiscal”, disse.

Segundo Naira, a Uems irá produzir gibis educativos, voltados para o ensino lúdico da educação fiscal para crianças e adolescentes, e criar podcasts, que discutirão temas tributários e fiscais de maneira acessível ao público em geral. Já o IFMS ficará responsável pelo desenvolvimento de jogos interativos, incentivando o aprendizado sobre arrecadação de tributos e sua aplicação no cotidiano. “Essas ações complementares garantem que a educação fiscal alcance diferentes faixas etárias e públicos, promovendo uma cultura de cidadania fiscal e controle social em Mato Grosso do Sul. Com a produção de materiais didáticos e a formação de agentes multiplicadores, o impacto do projeto será significativo não apenas na capacitação dos professores, mas na conscientização da população sobre o papel dos tributos e sua importância para o desenvolvimento do estado”, reforça a professora.

Entre as motivações para o desenvolvimento das atividades estão a importância dos tributos como fonte essencial para a manutenção das políticas públicas que garantem os direitos sociais previstos na Constituição Federal; a necessidade de ampliar o conhecimento sobre educação fiscal entre professores e estudantes da Educação Básica, preparando-os para compreender melhor a arrecadação e aplicação dos tributos; a integração da educação fiscal ao currículo escolar, promovendo uma formação cidadã desde a infância, em conformidade com a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica e o Plano Nacional de Educação Fiscal; e o compromisso das instituições com a transparência e a conscientização sobre a destinação dos tributos.

“A expectativa é que o curso contribua para uma maior conscientização sobre a função dos tributos e sua aplicação na sociedade, formando agentes multiplicadores que possam disseminar esses conhecimentos em suas comunidades. As principais habilidades desenvolvidas incluem a compreensão dos fundamentos da educação fiscal, abordando aspectos conceituais, históricos e legais; capacidade crítica para analisar a arrecadação e gestão dos tributos, entendendo seu impacto na sociedade; uso de metodologias pedagógicas inovadoras para ensino da educação fiscal, permitindo a replicação do conhecimento para alunos da Educação Básica; engajamento na transparência fiscal e no controle social, incentivando a participação da comunidade na fiscalização dos recursos públicos; e conhecimento sobre a Reforma Tributária e suas implicações para estados e municípios, fortalecendo o entendimento sobre mudanças na estrutura tributária brasileira”, detalha Naira.

As principais temáticas abordadas incluem fundamentos da educação fiscal, Sistema Tributário Nacional, gestão dos recursos públicos, cidadania e controle social e metodologias de ensino. “Essas temáticas visam proporcionar uma formação abrangente, capacitando os participantes a atuarem de forma efetiva na promoção da educação fiscal em suas comunidade. Esse curso representa uma iniciativa significativa para fortalecer a educação fiscal em Mato Grosso do Sul, promovendo a formação de cidadãos mais conscientes e participativos. Ele garante uma abordagem interdisciplinar e prática, promovendo conhecimento aplicado sobre tributos, políticas públicas e controle social”, conclui Naira.

Confira mais informações no edital por este link aqui.

Com informações da UFMS.

